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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي: الدولة تعمل على علاج الأمراض المتوطنة السنوات السابقة

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق العديد من المبادرات الصحية، ولعل أهم هذه المبادرات مبادرة علاج المصريين من فيروس سي، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة أدت لخفض نسبة الإصابة بفيروس "سي" إلى المستويات العالمية ، بعدما كنت القاهرة أعلى الدولة في انتشار الإصابة بهذا الفيروس. 


 وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن مصر قامت بأضخم عملية كشف مبكر على 50% من عدد سكان الدولة، لمعرفة مرضى الضغط والسكر وخلافه، وهذا الامر لم يحدث في أي منطقة في العالم. 


 وأضاف أن الدولة قامت بإعداد بنوك لتصنيع البلازما من مشتقات الدم في عهد الرئيس السيسي، متابعًا: "عيب، ميصحش دولة  بحجم مصر تقوم باستيراد البلازما من الخارج". 


 وأشار إلى أن  الدولة أنشئت مدينة الدواء في الخانكة خلال الفترة الأخيرة، ليس هذا فقط بل عملت على توطين إنتاج الأدوية الخاصة بعلاج الأورام ، مضيفًا أن الدولة تعمل على علاج الكثير من الأمراض التي توطنت في مصر  خلال السنوات السابقة، وفي نفس الوقت إعداد صناعية أدوية قوية، وتطوير المستشفيات. 

 

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