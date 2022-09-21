الولايات المتحدة تستفز موسكو.. واشنطن تحلل الأصول الروسية وتدعم بها أوكرانيا |تفاصيل

تتفاقم الأزمة بين روسيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية على آثر الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب الدائرة الآن، حيث تستخدم الدول الغربية نظام العقوبات للإضرار بالاقتصاد الروسي الأمر الذي فرض على هذه الدول بمصادرة وتجميد عدد كبير من الأصول والأموال الروسية في البنوك الأوروبية.

كما تهدد الولايات المتحدة وأوروبا باستخدام الأموال والأصوال الروسية المجمدة بسبب العقوبات لدعم أوركانيا والشعب الأوكراني ضد روسيا، وهذا ما لا تريدة روسيا وتحذر إن أقدمت الولايات المتدة وأوروبا على هذا الخطوة.

استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا

وكانت قد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، أن السلطات الأمريكية تناقش مع حلفائها ومع أوكرانيا كيفية استخدام الأصول الروسية المصادرة، بهدف دعم الجانب الأوكراني.

وقالت إليزابيث روزنبرج، مساعدة وزيرة الخزانة الأمريكية، في بيان نُشر على موقع اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي على الإنترنت: "إننا نعمل أيضا مع الحلفاء وحكومة أوكرانيا لمعرفة أفضل طريقة لاستخدام الأصول الروسية التي تم تجميدها ومصادرتها لدعم الشعب الأوكراني".

وكان قد وصف نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" تجميد أصول روسيا في الخارج على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بـ "واحدة من أكبر عمليات السرقة في التاريخ".

وأضاف "دعونا نسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية، تجميد الأصول الروسية هو واحدة من أكبر عمليات السرقة في التاريخ. والمفارقة هي أن منظمي هذه الجريمة هم نفس الأشخاص الذين تحملوا في السابق مسؤولية الحفاظ على الهيكل الاقتصادي العالمي"، مشبها الواقعة "بوضع ثعلب مشرفا على حراسة (قن دجاج)"، لافتا إلى أن كل هذا يقود إلى التدمير الذاتي لنظام "بريتون وودز" سيئ السمعة.

ويذكر أن نظام "بريتون وودز" أول نموذج لنظام نقدي قابل بالكامل للتفاوض يهدف إلى تنظيم العلاقات بين الدول المستقلة.

إعادة إعمار أوكرانيا

وفي وقت سابق، تساءل رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، عن من الذي يجب أن يدفع ثمن خطة إعادة الإعمار أوكرانيا المقدرة بـ 750 مليار دولار؟، مجيبا أن مصدرا رئيسيا للتمويل يمكن أن يكون عبر مصادرة أصول روسيا والأوليغارش الروس المجمّدة بموجب العقوبات الدولية ضد موسكو، في محاولة لوقف القتال.

وتتراوح تقديرات حجم الأصول المجمّدة بين 300 و500 مليار دولار، بحسب شميغال الذي أوجز أيضا خطة حكومته لإعادة الإعمار المكوّنة من ثلاث مراحل.

وقال شميغال إن الأكثر إلحاحا هو مساعدة السكان المتضررين من الحرب قبل تمويل آلاف مشاريع إعادة الإعمار في مرحلة ثانية، وعلى المدى الطويل، يجب أن إعداد أوكرانيا أوروبية وخضراء ورقمية.

حرب دعائية ونفسية فقط

وفي هذا الصدد، قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن الحديث عن إعادة إعمار أوكرانيا حاليا عن طريق أخذ الأموال الروسية المجمدة وأموال طبقة الأثرياء الروس المجمدة في البنوك الأوروبية، هذا عبارة عن حرب دعائية ونفسية.

وأضاف البرديسي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن روسيا ليست بدولة صغيرة لاستغلال أموالها لإعادة إعمار أوكرانيا، لافتا إلى أن الدول الأوروبية تريد أن تزج بروسيا في إعمار أوكرانيا بجحة من دمر شيئا عليه إصلاحه.

وأشار إلى أن الدول الغربية تريد تكوين ناحية شرعية وقانونية وأخلاقية لمصادرة الأموال الروسية وليس الاكتفاء بتجميدها فقط، وهذا يعتبر نوعا من التصعيد والجنون تمارسه الدول الأوروبية ومعها الولايات المتحدة الامريكية.

وأضاف أن هناك علامات استفهام على التصعيد من قبل الدول الأوروبية لأنهم الخاسر الأكبر من جراء هذا التصعيد وليس لديهم مصلحة حقيقية في تصعيد الأمور.

وعن هل ستسمح روسيا بدخول الدول الأوروبية لإعادة الأعمار، أكد الخبير في العلاقات الدولية، أن روسيا لن تسمح بهذا وسيكون هناك تصعيد وردة فعل قوية من موسكو تجاه هذه الخطوة غير مدروسة من قبل أوروبا والولايات المتحدة.