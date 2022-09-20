العاهل الأردني يؤكد دور الأمم المتحدة في عملية السلام بالمنطقة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أهمية دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

جاء ذلك خلال العاهل الأردني في نيويورك، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وشدد العاهل الأردني على ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار الملك عبدالله الثاني إلى أهمية استمرار الدعم الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من توفير خدماتها الحيوية في التعليم والصحة والإغاثة.

وأشاد العاهل الأردني، خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني بجهود الأمم المتحدة في مواجهة التحديات العالمية ودورها في دعم مساعي تحقيق السلام والاستقرار إقليميا ودوليا.

وتطرق اللقاء إلى عدة قضايا، منها تداعيات الأزمة في أوكرانيا على المنطقة والعالم، فضلا عن جهود التعامل مع آثار التغير المناخي، وأهمية مواجهة تحديات الأمن الغذائي، إضافة إلى المستجدات في العراق وسوريا.

كما شدد الملك عبدالله الثاني على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين والدول المستضيفة، لتمكينها من الاستمرار بتقديم الخدمات الإغاثية والإنسانية لهم.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب

