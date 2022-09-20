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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم.. إسبانيا: بوتين في حالة حرب مع الاتحاد الأوروبي بأكمله

إسبانيا: بوتين في
إسبانيا: بوتين في حالة حرب مع الاتحاد الأوروبي بأكمله

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لا تحارب أوكرانيا فحسب، بل الاتحاد الأوروبي بأكمله.

وأضاف أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فاشلة ولم تتمكن إلا من جعل الاتحاد الأوروبي أقوى.

وفي حديثه قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، صرح رئيس الوزراء الإسباني بأن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم الطاقة كأداة حرب، لأنه 'مهدد من قبل قيم الاتحاد الأوروبي”، وفقا لما ذكرته صحيفة بوليتيكو.

ويصر سانشيز على أنه على الرغم من أزمة الطاقة المستمرة التي اجتاحت الاتحاد الأوروبي بعد أن فرض الغرب عقوبات شاملة على موسكو، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي أصبحت أكثر قربا من بعضها البعض. 

ووفقا لرئيس الوزراء الإسباني، فإن الأزمات المتتالية التي بدأت من عام 2008 علمت الكتلة تجميع الديون وتنسيق الاستثمارات الدفاعية وفطام نفسها عن الطاقة الروسية.

وأشار الزعيم الإسباني إلى أن نظام الطاقة في أوروبا أصبح الآن سوقا لا يعمل لكنه سلط الضوء على أهمية الالتزام بسياسات الطاقة النظيفة.

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وحث سانشيز زملاءه قادة الاتحاد الأوروبي: “لا تستخدموا أزمة الطاقة هذه لمنع المضي قدما في أزمة المناخ”، مضيفا أن “هناك حاجة إلى سياسات إبداعية جديدة 'لم يكن من الممكن تصورها قبل عامين فقط لمكافحة الأزمة”.

تأتي تصريحات سانشيز في الوقت الذي تواجه فيه دول منطقة اليورو حاليا فرصة بنسبة 80٪ للركود في العام المقبل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة إلى جانب إمدادات الطاقة المحدودة، حسبما كشف تقرير حديث صادر عن بلومبرج.

وتفاقمت أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، والتي كانت ناجمة إلى حد كبير عن قرار الكتلة بقطع إمدادات النفط الروسي وفرض عقوبات على إمدادات الغاز الروسية، في أوائل يوليو بعد انخفاض تدفقات الغاز من روسيا بسبب العقوبات والمشاكل الفنية مع خط أنابيب نورد ستريم 1، الذي تم إغلاقه بالكامل في أواخر الشهر الماضي.

اليورو الاتحاد الأوروبي روسيا النفط اسبانيا موسكو بوتين أوكرانيا

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