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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصدر للأمراض..مصرف قمبش ببني سويف مأوى للزواحف والثعابين ..شاهد

مصرف قمبش ببني سويف
مصرف قمبش ببني سويف

رصدت كاميرا "صدي البلد"  انتشار ورد النيل على طول مصرف المحيط بقرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف أحد أكبر المصارف بمحافظة بنى سويف، والذى يعتمد عليه المئات من الفلاحين فى رى أراضيهم وكذلك مصرف ببا وإهناسيا  ويغطى ورد النيل المصارف في بني سويف بطريقة كثيفة.

من جانبهم أبدى الفلاحون بتلك القرى الواقعة عليها المصارف  استياءهم من الانتشار الكثيف لورد النيل فى المصرف، وقال الحسيني فرج   من قرية قمبش التابعة لمركز ببا  يعاني الاهالي  من انتشار كثيف لورد النيل، بالإضافة إلى القمامة والحيوانات النافقة التى تمتلى مصرف المحيط.

مشيرا الي إن ورد النيل يستنزف المياه الموجودة داخل المصرف، والذى نعتمد عليه فى رى مئات الأفدنة.

وأضاف حسن كامل أن مشكلة ورد النيل لا تتوقف عند استنزاف لمياه الرى فقط  بل هناك مشكلة كبرى وهى أن ورد النيل يحمل فى طياته الكثير من الثعابين والحشرات الضارة التى تصيب سكان المنازل الموجودة حول مصرف المحيط.

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وأشار جمعة رضوان  "  من قرية قمبش التابعة لمركز ببا إلى أن ورد النيل الموجود فى مصرف المحيط يعد كارثة كبرى، مشيرا إلى أن أهالى تلك القرى يخشون على أولادهم من اللعب بجوار المصرف لأنه حال سقوط أى طفل داخل المصرف لن يتم اكتشافه نظراً لكثافة ورد النيل.

وقال ناصر مسعود  أحد الفلاحين هناك أزمة فى مياه الرى خلال فترة الصيف والفلاحين يعتمدون على مصرف المحيط اعتمادا كليا فى رى الأراضى، فمن المفترض أن تقوم مديرية الرى برفع ورد النيل من المصرف حتى تساعد بطريقة غير مباشرة فى حل أزمة الرى بالمحافظة، إلا أنهم يساعدون فى تفاقم الأزمة.

وأشار حسين محمد، أنه بالإضافة إلى ورد النيل تنتشر القمامة والحيوانات النافقة بصورة كبيرة، مطالبا بسرعة تطهير المصرف من ورد النيل والحيوانات والقمامة بعد انتشار الروائح الكريهة داخل المصرف.
 

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وزارة الزراعة محافظ بني سويف حيوانات بني سويف محافظة بني سويف مياه الرى الحيوانات النافقة قرية قمبش مركز ببا ورد النيل

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