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أخبار البلد

لبحث أوجه التعاون.. رئيس الأعلى للإعلام يلتقي وفد وكالات الأنباء العربية

صدى البلد

التقي الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفد وكالات الأنباء العربية، على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب.


وضم الوفد فهد آل عقران رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية ورئيس وكالة الأنباء السعودية، وفريد أيار الأمين العام، وفايق الحجازين مدير عام وكالة الأنباء الأردنية، ومحمد المناعي مدير عام وكالة الأنباء الكويتية، وعلي السعد نائب مدير عام وكالة الأنباء الإماراتية "أعضاء هيئة الأمانة العامة"، وعصام الرويح من وكالة الأنباء الكويتية، وعبدالله المعيقل من وكالة الأنباء السعودية.


وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، ضرورة التعاون بين كل الدول العربية في مجال الإعلام لمواجهة التحديات المشتركة، مضيفًا أن التعاون العربي في غاية الأهمية في الوقت الحالي في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والعالم أجمع، مشيرًا إلى ضرورة وجود عمل عربي مشترك لمواجهة المنصات والسوشيال ميديا التي تقوم ببث أفكار وأخبار كاذبة وغريبة عن كافة الدول العربية.


وأشار إلى أن مصر ستتسلم رئاسة مجلس وزراء الإعلام العرب خلال الفترة القادمة وستعمل على وجود التعاون بين كافة الدول والجهات والمؤسسات والاتحادات في الدول العربية للوصول إلى تعاون مشترك في المجالات الإعلامية والتدريب والإنتاج المشترك.


وأشار إلى إمكانية توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والاتحاد، للعمل على التعاون المشترك في مجالات التدريب ومواجهة السوشيال ميديا والمنصات الإلكترونية، مضيفًا أن الأمر يسلتزم التعاون بين كافة الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب، حيث أن دور الإعلام صناعة الوعي لدى الشعوب.


من جانبه أشار د. فهد آل عقران، إلى ضرورة التعاون بين كل الدول العربية خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه العالم أجمع والدول العربية بشكل خاص، مشيرًا إلى أن التعاون سيمكن الإعلام في الدول العربية من مواجهة التغيرات التكنولوجية الكبيرة.


وأوضح أن هناك ضرورة لوجود عمل عربي مشترك، لأنه أصبح من الصعب مواجهة كل دولة بمفردها التغيرات الكبيرة التي تطرأ على العالم، مضيفًا أن التعاون هو ما سيؤدي إلى مواجهة كل القضايا.

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