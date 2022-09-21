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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. هيفاء وهبي تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير.. 3 زيوت فقط استخدمها في الطعام وغيرها مسرطن.. ابنة ماجد المصري تثير الجدل بعد خلعها الحجاب

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

 

مرض مزمن يصيبك بسبب السهر لوقت متأخر.. دراسة تحذر
 

يعتبر السهر ليلا من العادات الخاطئة التي قد تسبب في زيادة الوزن والشعور بالإجهاد وغيرها من المضاعفات الصحية.. وقد توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة روتجرز من نيوجيرسي، إلى أن السهر لوقت متأخر من الليل يمكن أن يتسبب في تراكم الدهون في جسم الشخص، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.
 

ما بين الفوائد والأضرار.. جمال شعبان يكشف معلومات صادمة عن فيتامين د
 

قال الدكتور جمال شعبان استشارى القلب والأوعية الدموية، أن فيتامين د من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، وهو من أكثر المكملات الغذائية استخداما بواسطة البشر في شتى ربوع الكوكب.

 

غيرها مسرطن.. خبير تغذية ينصح السيدات باستخدام 3 زيوت فقط في الطعام
 

إذا كنت قلقًة بشأن صحة القلب أو تعتني بشخص مصاب بمرض في القلب، فمن الضروري اختيار الأطعمة الصحية للقلب، حتى أثناء اختيار زيوت الطهي، يجب أن تكوني على دراية جيدة بالمكونات الضارة الموجودة في زيوت معينة.
 

بالأسود.. ليلى أحمد زاهر بإطلالة مميزة من إجازتها الصيفية
 

حرصت الفنانة ليلى أحمد زاهر، على  مشاركة صورة جديدة من إجازتها الصيفية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام".

 

بعد انهيارها بالبكاء بسبب رمضان .. صور أثارت الجدل للفنانة وفاء عامر


تصدرت الفنانة وفاء عامر،، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد ستضافتها في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة" وبكائها على الهواء بسبب مشهد الفنان محمد رمضان.
 

مخاطر الإفراط في تناول المضادات الحيوية.. تعرف عليها
 

بالرغم من أهمية المضادات الحيوية للتصدي لبعض الأمراض، إلا ان الإفراط في تناوله قد يسبب العديد من المضاعفات الصحية.. وقد أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعات أوروبية وأمريكية، أن الإفراط في تناول الأطفال للمضادات الحيوية يمكن أن يسبب مشكلات صحية دائمة، كالربو والحساسية.
 

بفستان جريء ..ابنة ماجد المصرى تثير الجدل بعد خلعها الحجاب |شاهد
 

حرصت ابنة ماجد المصري، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها بعد خلعها الحجاب.

هتدمرك.. أسوأ طرق علاج البواسير

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن طرق علاج البواسير بدون جراحة أو أدوية بسبب الحرج من الكشف عند الطبيب أو الخوف من مضاعفتها.

 

احترسوا.. ممارسة نوع من الرياضة تصيب المخ بمشاكل خطيرة
 

تعتبر ممارسة أنواع الرياضات المختلفة أمر مهم للغاية للوقاية من الأمراض والتي من أبرزها السمنة.. وتوصلت دراسة جديدة أجراها باحثون في كليفلاند كلينك، إلى أن تلف الدماغ الذي يعاني منه الرياضيون الذين يشاركون في الرياضات القتالية التي تعرضهم لصدمات متكررة في الرأس يمكن عكسه بعد أن يبتعدوا عن القتال.
 

بسبب هذه الصور.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري بعد التريند
 

تصدرت الفنانة ياسمين صبري، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية،  وذلك بسبب مشاركتها لمتابعيها جميع الصور والفيديوهات وخاصة خلال ممارستها اليوجا.
 

بعد تصريحاتها عن فلوسها في البنك.. ملابس أثارت الجدل لـ سمية الخشاب
 

تصدرت الفنانة سمية الخشاب، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية،  وذلك بسبب نصائحها للفتيات  وأيضا تعليقها على فلوسها في البنك ، والنصائح التي قدمها لها محمد رمضان أثناء العمل معه.

 

عادة يرتكبها الأطفال قبل النوم تؤثر على تركيزهم وحصيلتهم الدراسية .. احذرها
 

يعاني الأطفال من مشاكل النوم المستمرة والتي قد تؤثر على التركيز وتسبب لهم في شعورهم المستمر بالإجهاد.. وقد نشرت دراسة جديدة أجراها باحثون من من جامعة دي مونتفورت، أن استخدام الأطفال لوسائل التواصل الإجتماعي لوقت طويل قد يقلل من عدد ساعات النوم.
 

تاتو وفستان جريء .. هيفاء وهبي تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير
 

نشرت الفنانة هيفاء وهبي،  مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
 

كيف تتكون حصوات الكلى؟.. أعراض تنذر بحدوثها
 

حصوات الكلى عبارة عن كتل صلبة تتشكل بسبب تراكم الفضلات في الدم، وتتكون عادة في الكلى أو الحالب وهو الأنبوب الذي يربط الكلى بالمثانة.

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