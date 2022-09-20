أخبار التوك شو: قرارات هامة من وزير التعليم قبل بدء الدراسة.. وتعليق رامي رضوان لمنتقدي محمد صلاح

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:

مبيعات تذاكر حفل محمد رمضان بالإسكندرية لم تصل 50% حتى الآن |تفاصيل

أكدت الكاتبة شهيرة النجار، أن معلوماتها عن حفل الفنان محمد رمضان المقرر إقامته في إسكندرية أكتوبر المقبل قائم في موعده يوم 7 أكتوبر، ولم يحدث إلغاء أو طارئ على الحفل، لافتة إلى أن مبيعات تذاكر الحفل لم تصل إلى 50% وقد تصل للنسبة اليومين القادمين.



العوضي: خلال 10 أيام خرج أكثر من 100 شخص بالعفو الرئاسي.. فيديو

هنأ طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، خروج 28 شابا وفتاة من السجون اليوم، بعدما استفادوا من مبادرة العفو الرئاسي التي أطلقها رئيس الجمهورية، وحصلوا على قرارات تفيد إخلاء سبيلهم من محبسهم، وأشار إلى أنه وخلال 10 أيام فقط تم خروج أكثر من 100 شاب وفتاة بعد إصدار قرارات بإخلاء سبيلهم.



القرش: نفذنا مشروعات متعددة لزيادة الرقعة الزراعية المصرية .. فيديو

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن الدولة المصرية جادة في اتخاذ الإجراءات وتنفيذ المشروعات بهدف زيادة المساحات المنزرعة في مصر، وكذا زيادة إنتاجية الأراضي القديمة، "هناك الكثير من المشروعات التي نفذتها الدولة كالدلتا الجديدة ومستقبل مصر بواقع 2.2 مليون فدان لخدمة مناطق الوجه البحري".



ليه الأفورة.. تعليق قوي من رامي رضوان على مهاجمي محمد صلاح ..فيديو

أكد الإعلامي رامي رضوان، أن هناك حالة من الجدل تم اثارتها بعد تويتة محمد صلاح، والتي قدم العزاء في وفاه الملكة إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا، مشيرا إلى أن البعض قال “إن إنجلترا محتلة مصر ومينفعش صلاح يعزي”.



خبير أسواق الذهب: المعدن الأصفر هو الأساس في التحوط ضد التضخم

قال الدكتور فادي كامل خبير أسواق الذهب أن الذهب هو المعدن الأساسي في التحوط لجميع الاستثمارات الموجودة في العالم، مشيرا إلى أن الثلاث سنوات الماضية أثبتت قوة وصلابة الاستثمار في الذهب.



مستشار الرئيس: إنشاء مصنع لإنتاج الأطراف الصناعية سيكون له مردود كبير

عقب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية، "التوجيه بتوطين هذه الصناعة بأعلى مستوى شيء رائع للغاية، سيكون لهذا الأمر مردود كبير".



تغيير شكل امتحان الثانوية العامة بقرار من الوزير.. تفاصيل

أكد الكاتب الصحفى رفعت فياض، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، حريص على عودة المدرس والطالب لـ المدرسة، والقضاء على الدروس الخصوصية.



تعيين 30 ألف معلم وتطوير المناهج.. قرارات هامة لـ التعليم قبل بدء الدراسة

ينتظر الكثير من المواطنين قرار تعيين 30 ألف معلم، بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين 150 ألف مدرس خلال الثلاث سنوات المقبلة.



إجراءات حاسمة من وزارة التعليم لعودة الطلاب إلى المدارس

قال رفعت فياض، الكاتب الصحفي، إنه شارك بالأمس في اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بحضور وزير التربية والتعليم.



تعديل المناهج.. عزة مصطفى تزف خبرا سارا لطلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي

أكدت الإعلامية عزة مصطفى، أنه خلال أيام سيبدأ العام الدراسي، لافتة إلى أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية و التعليم، أعلن خطة الدراسة التى ستبدأ بعد 10 أيام.

