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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين سرقا أموالا من داخل شركة بمدينة نصر

صدى البلد

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بسرقة اموال من داخل شركة في مدينة نصر.

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وكان كشف رجال مباحث القاهرة ملابسات سرقة مبلغ مالى من داخل شركة بمدينة نصر حيث تبين ان عامل بالشركة استعان بأخر لارتكاب الواقعة تم ضبطهما وإعادة المسروقات ، وامر اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة بعرض المتهمين والمسروقات علي النيابة للتحقيق .

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان  من مالك شركة لتجارة واستيراد الأجهزة الطبية –كائنة بدائرة القسم قرر باكتشافه سرقة خزينة حديدية تحوي مبالغ مالية وجهاز خاص بالكاميرات من داخل الشركة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة التي اشرف عليها اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل بالشركة، وآخر تم استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، بإستخدام نسخة من مفتاح الشركة "تحصل عليها الأول نظراً لطبيعة عمله"فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مدينة نصر التقنيات الحديثة مالك شركة لتجارة إعادة المسروقات رجال مباحث القاهرة

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