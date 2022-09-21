أية عبد الرحمن: أعبر عن فرحتي عند نقل خبر مفرح للشعب المصري..فيديو

أكدت الإعلامية أية عبد الرحمن، مذيعة قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، أنه لا بد من التعامل الخبري بمصداقية، لأنه يتم نقل حالة وليس معلومة فقط.

وقالت أية عبد الرحمن، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه

لو هناك قضية هامة، لجهة تعتبر عدو للشعب المصري، سأعبر عن فرحتي، لأنه أنا واحدة من هذا الشعب.

وتابعت أية عبد الرحمن، أنه طبيعي عندما أقوم بنقل الخبر، أنقله كمصرية، معلقة “مالهاش علاقة بفكرة الحياد الخباري ، ولازم احسس المتلقي أني واحدة من الجمهور”

بتعلمنى ابقى جوكر

وأشارت أية عبد الرحمن، أن الميزة في اكسترا نيوز “انها بتعلمنى ابقى جوكر اتحدث باللغة العربية واتحدث مع المتلقى كأنه صديق”.

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