وفاة ضيف.. أية عبد الرحمن عن أصعب موقف تعرضت له خلال عملها..فيديو

كشفت الإعلامية أية عبد الرحمن، مذيعة قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، عن أصعب موقف تعرضت له، مؤكدة أنه تم تسجيل حلقة مع ضيف، وفجأة يتوفى وكان في فقرة مسجلة.

وقالت أية عبد الرحمن، خلال تقديمها برنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن هذا الضيف كان لديه كم من الشغف والطاقة الإيجابية والروح، معلقة “ عمري ما كنت اتخيل أن الموقف ده يحصل ولما حدث الإغماء افتكرت جاله هبوط”.

وتابعت الإعلامية أية عبد الرحمن، أن خبر وفاة هذا الشخص، كان مزعج جدا، خاصة أنه كنا في طائرة داخلية.

كنت في المنزل

وأشارت أية عبد الرحمن إلى أنه بعد الوفاة كنت في المنزل لمدة يوم كامل ولم أعمل خلال هذا اليوم.



https://web.facebook.com/dmctv/videos/634747098145241