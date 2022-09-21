كازاخستان تدعو رئيسة المفوضية الأوروبية لزيارة رسمية للبلاد

دعا رئيس دولة كازاخستان قاسم جومارت توكاييف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أثناء اجتماعمها على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى زيارة رسمية لبلاده.

وقالت الخدمة الصحفية للرئاسة الكازاخية في بيان -وفق ما نقلته وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية- إن الجانبان ناقشا آفاق تطوير شراكة استراتيجية موسعة بين كازاخستان والاتحاد الأوروبي.

وأشار البيان إلى أنه تم إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بعد الزيارة الرسمية لرئيس كازاخستان في بروكسل في نوفمبر 2021 وتم التطرق إلى قضايا إقامة مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.

وأطلع رئيس الدولة الكازاخية أورسولا فون دير لاين بالإصلاحات السياسية والاقتصادية واسعة النطاق الجارية في البلاد لبناء كازاخستان عادلة.

وفي اجتماع منفصل اجتمع توكاييف مع مع بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر حيث ناقش الاثنان آفاق تعزيز التفاعل بين كازاخستان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الحالية لجدول الأعمال الدولي والإقليمي، بما في ذلك الوضع الإنساني في أفغانستان.

وأعرب توكاييف عن امتنانه لرئيس اللجنة المنتهية ولايته لمساهمته في تعزيز التعاون مع كازاخستان والعمل الفعال في هذا المنصب على مدى السنوات العشر الماضية.

ومن جانبه شكر بيتر ماورير رئيس الدولة الكازاخية على ثناءه لعمله. وأشار إلى أهمية الإصلاحات واسعة النطاق التي تحققت بقيادة الرئيس توكاييف في كازاخستان ومساهمته الشخصية في تطوير التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

