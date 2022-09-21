مدير مكتبة الإسكندرية يتحدث عن جهود التحول الرقمي.. فيديو

قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية ورئيس لجنة مكتبة الأسرة أن فكرة الرقمنه في الكتب مهمة جدا بسبب أن العالم أجمع دخل في العصر الرقمي في مجتمعات المعرفة والمعلومات، والمقارنة بين المجتمعات أصبحت تتم في ضوء قدرة المجتمعات علي الرقمنة.

واضاف "زايد" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أن مجال الرقمنة ليس فقط في مجال الكتب ولكن في جميع المجالات مثل التجارة والصناعة.

وتابع مدير مكتبة الإسكندرية ورئيس لجنة مكتبة الأسرة أنه تم اتخاذ قرار من قبل لجنة مكتبة الأسرة في التوسع في مجال الرقمنة بجانب التمسك بالاصدارات الورقية كما هي.