لحظة انطلاق القمر الصناعي بفلوريدا.. دانا مدحت عن أهم لحظات عملها.. فيديو

أكدت الإعلامية دانا مدحت، مذيعة بقطاع الأخبار بالشركة المتحدة، أن بدايتى كانت برنامج "عز الشباب" مع نانسي نور، مشيرة إلى أنها تعد بداية مميزة.

وقالت دانا مدحت، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن كل لحظة على الهواء بستمتع بيها، ولكن لحظة انطلاق القمر الصناعي بولاية فلوريدا في شهر يونيو الماضي وكنت مستعمتعة بالحدث لاختياري بالمشاركة في هذا الحدث.

وتابعت مذيعة بقطاع الأخبار بالشركة المتحدة، أنه كان هناك متابعة من مختلف دول العالم، لأهمية هذا الحدث، مؤكدة أن تلك التجربة أضافت لي الكثير.

الخبرة وسرعة البديهة

وأشارت دانا مدحت إلى أن الخبرة وسرعة البديهة لا بد أن تكون حاضرة خاصة في حدوث أي مشاكل.