خالد فودة يتابع أعمال تطوير السوق التجارية القديم ونقاط توزيع الأكياس بديل البلاستيك

تفقد خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء أمس، أعمال تطوير السوق التجاري القديم، مشددا على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال تطوير السوق التجاري القديم بشرم الشيخ، ومنطقة مصر القديمة نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وقال بيان صدر عن المحافظة إن المحافظ تفقد خلال الجولة نقاط توزيع الاكياس القماش بديل البلاستيك ضمن مبادرة " لا للأكياس البلاستيكية"، بالتعاون مع وزارة البيئة والتي تنفذ ضمن خطة القضاء على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وأضاف أن السوق التجاري القديم يشهد أعمال تطوير شاملة منها إنشاء منطقة مصر القديمة للحفاظ على التراث المصري، وأعمال تطوير وتوحيد واجهات المحال التجارية وتعميم الهوية البصرية لشرم الشيخ، بالإضافة إلى أعمال التجميل والإضاءة في ساحة مسجد الصحابة.