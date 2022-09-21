أستاذ تمويل واستثمار: ارتفاع الأسعار فى أمريكا لم تشهده من 40 عاما

أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، أن الحوار الوطنى يستهدف حل الأزمات الداخلية من خلال مدارس فكرية مختلفة ، موضحا أن انجازات المصريين دائما ماتظهر فى الأوقات الصعبة وهو ماننتظره خلال أزمة التضخم الذى يشهدها العالم .

وأوضح " إبراهيم" خلال لقائه ببرنامج " آخر النهار" عبر فضائية النهار، أن التضخم العالمى أثر على ارتفاع الأسعار بمصر والعالم كله ولابد أن يشارك المواطن فى الحياة الاقتصادية للوصول إلي أفضل الحلول .

تسير بخطى ثابتة

ونوه " أستاذ التمويل والاستثمار" إلي أن هناك ارتفاع فى أسعار السلع بأمريكا لم تشهده منذ 40 عاما ، موضحا أن هناك عدة مقومات بمصر تجعلها تسير بخطى ثابتة على الرغم من الظروف العالمية الراهنة