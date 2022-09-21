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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ تمويل واستثمار: ارتفاع الأسعار فى أمريكا لم تشهده من 40 عاما

الدكتور هشام إبراهيم
الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار

أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار،  أن الحوار الوطنى يستهدف حل الأزمات الداخلية من خلال مدارس فكرية مختلفة ، موضحا أن انجازات المصريين دائما ماتظهر فى الأوقات الصعبة وهو ماننتظره خلال أزمة التضخم الذى يشهدها العالم .

 

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وأوضح " إبراهيم" خلال لقائه ببرنامج " آخر النهار" عبر فضائية النهار،  أن التضخم العالمى أثر على ارتفاع الأسعار بمصر والعالم كله ولابد أن يشارك المواطن فى الحياة الاقتصادية للوصول إلي أفضل الحلول .

 

تسير بخطى ثابتة

ونوه " أستاذ التمويل والاستثمار" إلي أن هناك ارتفاع فى أسعار السلع بأمريكا لم تشهده منذ 40 عاما ، موضحا أن هناك عدة مقومات بمصر تجعلها تسير بخطى ثابتة على الرغم من الظروف العالمية الراهنة 

 

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