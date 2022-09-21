مفاجأة.. عامر حسين مسئول عن المسابقات في الرابطة مقابل راتب شهري ضخم

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن هناك اتفاقا مع عامر حسين عضو اتحاد الكرة للإشراف على المسابقات في الرابطة مقابل راتب شهري 70 ألف جنيه.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، عضوية عامر حسين في اتحاد الكرة لا تمنع عمله في الرابطة بشكل احترافي، موضحا أن بعض أعضاء مجلس الإدارة يعملون في الفضائيات كمقدمين برامج أو محللين بمقابل مادي وهو نفس ما ينطبق على عامر حسين.

تفاصيل اتفاق عامر حسين مع أحمد دياب

وأتم شبانة، هذا الاتفاق تم بين أحمد دياب وعامر حسين قبل اجراء الانتخابات الأخيرة لمجلس الرابطة الجديد، وبناء عليه تم استبعاد عامر حسين من المرشحين للمجلس حتى يؤدي دوره كمشرف على المساقات براتب شهري، حيث تمنح لائحة الرابطة عمل أحد اعضائها بمهام داخلها بمقابل مادي.