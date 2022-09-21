حارس الأهلي السابق: حذرت والد محمود جاد من الانتقال إلى الزمالك

كشف أحمد فوزي حارس مرمى الأهلي السابق عن كواليس مكالمة والد محمود جاد حارس مرمى المصري معه.

قال فوزي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أي حد في الدوري المصري يتمنى تمثيل منتخب مصر، محمد عواد عمل أحسن مستوياته منذ 4 سنوات".

وعن محمد صبحي حارس الزمالك قال: "كان من وجهة نظري إنه يكمل في فاركو لا يروح أهلي ولا زمالك".

تفاصيل مكالمة أحمد فوزي مع والد محمود جاد

وحول محمود جاد حارس مرمى المصري قال: "أبو محمود جاد، كلمني وقولتله يا أبو محمود متخليش ابنك يروح الزمالك مش هيلعب هيتنسي، إنما لو راح المصري هيلعب وابنك ما صدق إنه خد فرصة ولعب".

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