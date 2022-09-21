نشرة المرأة.. حشرة تثير السوشيال ميديا بسبب انتشارها في المنازل وتسريب الخلطة السرية للدجاج المقرمش لمحل شهير ووصفة تنظف الشرايين بأسرع مما تتوقع

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

تداول مستخدمو الفيسبوك صورة لحشرة تنتشر في المنازل هي حشرة بنية صغيرة والتي اتضح أنها تمثل مشكلة أكبر بكثير مما قد يوحي به مظهرها.

إذا وجدت واحدة، فستحتاج إلى اتباع هذه الخطوات قبل فوات الأوان.

فهي تحتوي على ستة أرجل ولها جسم مستدير بالإضافة إلى ذلك، هذه الحشرة الصغيرة تمتلك ظهرًا فريد الشكل يشبه الدرع القديم وهي معروفة باسم البق والمعروف أيضًا باسم حشرة الرائحة الكريهة البنية

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تسريباً من المواقع الأجنبية عن وصفة الدجاج المقرمش لمطعم شهير وهى الوصفة التى يبحث عنها الكثير من الأشخاص.

وتداول رواد السوشيال ميديا صورة بها جميع التوابل والمكونات التى يمكنك الحصول منها على وصفة دجاج المقرمش بمذاق جيد.

يمكن للثوم أن يطيل حياتك ، لكن هذه ليست فائدته الوحيدة.. لديها قوى خارقة لا تصدق ، مثل محاربة الخلايا السرطانية ، وإزالة السموم من الجسم ، وحتى تقليل الدهون في الجسم. بمجرد معرفة مدى فائدة هذا النبات المعجزة لأجسامنا ، وصفة لتنضيف الشرايين