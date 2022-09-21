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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد سليم يشارك جمهوره أجواء رومانسية عبر إنستجرام بصحبة زوجته |شاهد

خالد سليم
خالد سليم

شارك الفنان خالد سليم، صورًا تجمعه بزوجته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر الثنائي خالد سليم وزوجته بأجواء رومانسية، بإطلالات كلاسيكية مميزة، وتفاعل معهم عدد كبير من الجمهور.

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وفي سياق آخر انتهى خالد سليم  من تصوير مشاهده بالكامل من فيلمه الجديد "في القلب"، والمقرر طرحه في جميع دور العرض السينمائية الفترة المقبلة.

تفاصيل فيلم في القلب لـ خالد سليم
فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم، نسرين طافش منة فضالي، سوسن بدر، ومحمد عز ،هالة فاخر وتوني ماهر، وإنجي كيوان، وكريم سرور، ويوستينا، واللبنانية ساندرا، وغيرهم من النجوم، معالجة وسيناريو وحوار محمد ألمظ، وعادل مرسي، فكرة إسحق إبراهيم، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني للمنتج إبراهيم إسحق وإخراج مرقس عادل.

الفنان خالد سليم خالد سليم زوجة خالد سليم خالد سليم وزوجته

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