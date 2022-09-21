بعرض «غربة».. تونس تشارك في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج"، مشاركة العرض المسرحي التونسي "غربة" للمخرج حمزة بن عون، ضمن فعاليات الدورة الـ12 من المهرجان الذي ينطلق بمدينة الإسكندرية في الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر الجاري برئاسة الفنان إبراهيم الفرن، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

تعرض مسرحية "غربة" على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية في 27 سبتمبر الجاري، ضمن العروض الدولية المشاركة في المسابقة الرسمية بالمهرجان، والتي تضم عروضا مسرحية من دول عربية وأجنبية، المسرحية تتناول الغربة بأشكالها المختلفة النفسية والاجتماعية التي يعيشها الإنسان المعاصر، وذلك من خلال قصة لزوجين تجاوز عمر كل منهما السبعين عاما.

يعيش الزوجين العزلة ويواجهان قسوة الزمن وتحولاته دون قدرة على مسايرته خاصة في فترة انتشار جائحة كورونا التي فرضت على التونسيين الحجر الصحي، العرض تمثيل سعد جحيدر ونادية تليش، إخراج حمزة بن عون، وإنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي يهدي دورته الـ12 للنجم الراحل سمير غانم، وتشهد مشاركة مجموعة من العروض المسرحية من دول عربية وأجنبية منها إلى جانب مصر، تونس والكويت وليبيا والعراق والجزائر ورومانيا وقطر والسعودية وأسبانيا وعمان، وكوسوفو، ويكرم المهرجان النجمة إلهام شاهين في حفل الافتتاح الذي يقام على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية يوم /الجمعة/ المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري.