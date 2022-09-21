بلوك كاجوال.. شاهد| حازم إمام يشارك صوراً من عطلته الصيفية

نشر حازم إمام لاعب نادى الزمالك السابق، وعضو مجلس اتحاد الكرة، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر حازم إمام بلوك كاجوال، اثناء استمتاعه بأجواء صيفية من عطلته، ولاقت الصور إعجاب جمهوره عبر السوشيال ميديا.

ويعد حازم إمام من أساطير الكرة المصرية لعب أول مباراة له مع فريق الزمالك الأول في موسم 1993-1994 بتاريخ 12 نوفمبر 1993 ضد الإتحاد السكندري، وشارك كلاعب بديل لـ عفت ناصر، وفاز الزمالك في المباراة بهدفين احرزهما اللاعب إمانيول أماونيكي.

اختار حازم إمام، عضو اتحاد الكرة المصري، أفضل 5 لاعبين في تاريخ الكرة المصرية، مشيراً إلى أنه كان يتمنى اللعب مع محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال حازم إمام في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس1: “بالنسبة لي محمود الخطيب وحسن شحاتة وطاهر أبو زيد وحسام حسن ومحمد صلاح هم الأفضل في تاريخ مصر”.