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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يقلل من شأن الاستفتاءات المرتقبة لضم مناطق أوكرانية لروسيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قلل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أهمية "الاستفتاءات" التي يعتزم انفصاليون موالون لموسكو تنظيمها في مناطق أوكرانية تحتلها القوات الروسية لضمّها إلى روسيا، مثمّناً إدانة الغرب لهذا المشروع.
وقال زيلينسكي - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الأربعاء: - "أشكر جميع أصدقاء أوكرانيا وشركائها على إدانتهم الشديدة والحازمة لنوايا روسيا تنظيم استفتاء زائف آخر".
وكانت السلطات التي عينتها موسكو في 4 مناطق في أوكرانيا أعلنت في وقت سابق الثلاثاء، عزمها على تنظيم استفتاءات عاجلة بشأن الانضمام إلى روسيا، وذلك بدءاً من 23 حتى 27 سبتمبر الجاري.

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