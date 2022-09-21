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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: قرارات العفو أسعدت السجناء وأسرهم.. ودمج المفرج عنهم بالمجتمع فرصة ذهبية

الإفراج عن المحبوسين
الإفراج عن المحبوسين

أكد الدكتور أحمد جلال أبو الدهب عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بعمليات الإفراج عن السجناء خلال الفترة الحالية، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وظهر ذلك من خلال قرارات العفو الرئاسي المتتالية، وغير المسبوقة من قبل.

وقال عضو مجلس الشيوخ في تصريحات له اليوم أن قرار اليوم بإخلاء سبيل 28 شخصا من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة، خطوة إيجابية بالتزامن مع جلسات الحوار الوطنى، وتخلق  حالة من التقارب بين جميع الأطياف السياسية ، موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسي الذي أدخل الفرحة على السجناء وأسرهم.

وأكد الدكتور أحمد جلال أبو الدهب أن لجنة العفو الرئاسي هي الجهة المنوط بها التعامل مع ملف السجناء، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعمل وفق عدد من القواعد والإجراءات التى تم إقرارها بالتوافق مع مؤسسات الدولة مشيداً بإعلان لجنة العفو الرئاسي بناء على توجيهات الرئيس السيسي، تلقى كل الطلبات من المُفرج عنهم لتلبية أي احتياجات ومتطلبات، موضحًا أن هذه الخطوة الهامة من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل إيجابي أفضل.

وأوضح الدكتور أحمد جلال أبر الدهب أن الحرص على دمج المفرج عنهم في المجتمع وإعادتهم إلى عملهم، خطوة هامة وفرصة ذهبية لمن تم الإفراج عنهم، لا تُقدر بثمن، وتستحق كل تقدير واحترام معرباً عن ثقته التامة فى حرص هؤلاء المواطنين على أن يكونوا فى مقدمة المدافعين عن الدولة المصرية لمواجهة التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تتعرض لها مصر.

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