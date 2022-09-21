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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة الكاراتيه تتوجه إلى تركيا للمشاركة في بطولة سيرياس A

بعثة الكاراتيه
بعثة الكاراتيه

غادرت بعثة المنتخب المصري للكاراتيه القاهرة متوجه إلى تركيا وذلك للمشاركة في بطولة series A والتي تستضيفها مدينة كوجالي التركية خلال الفترة من 21 وحتى 26 سبتمبر الجاري.

وتشارك مصر في هذه البطولة ب 48 لاعباً ولاعبة في منافسات الكاتا والكوميتيه تحت القيادة الفنية لدكتور محمد عبد الرحمن مدرب منتخب الرجال والمدرب هاني قشطة مدرب منتخب السيدات ، وابراهيم مجدي مدرب منتخب مصر للكاتا ، بالإضافة إلى دكتور حسن عبد الفتاح طبيب البعثة ،وليد عبد الحميد اداري بعثة القاهرة وسامي رفاعي اداري بعثة الاتحاد والحكام بسام محمود وشيري شفيق ويرأس البعثة دكتور محمد سعد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه بينما يرأس بعثة القاهرة العميد حسام موسى رئيس منطقة القاهرة للكاراتيه.

من جانبه أكد محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه على ثقته في  قدرة لاعبي المنتخب الوطني على حصد العديد من الميداليات ورفع اسم مصر في جميع المحافل الدولية.

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