الموافقة على موازنة مكتب "العمل العربي" في القاهرة بمبلغ 4.2 مليون دولار

وافق مؤتمر العمل العربى فى ختام أعمال دورته الـ 48 بالقاهرة، على موازنة مكتب العمل العربي بالقاهرة للعام 2023 بمبلغ 4 ملايين و200 ألف دولار.

واعتمد المؤتمر موازنة المعهد العربى للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر لعام 2023 بنصف مليون دولار، وموازنة العام التالى بنفس المبلغ.

واعتمد موازنة المعهد العربى لتنمية الموارد البشرية بطرابلس لعام 2023 بـ 484 ألفا و750 دولارا، وللعام التالي بنفس المبلغ.

كما اعتمد موازنة المتعهد العربى للصحة والسلامة المهنية بدمشق لعام 2023 بمبلغ 450 ألف دولار، ونفس المبلغ للعام 2024.

واعتمد موازنة المركز العربى للتأمينات الاجتماعية بالخرطوم لعام 2023 بـ 400 ألف دولار، ونفس المبلغ لعام 2023.