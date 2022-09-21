بدون مكياج.. الجمهور يغازل أسماء أبو اليزيد: كفاية خطف قلوب بقى.. شاهد

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد صور لها جديدة علي مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام أثارت إعجاب الكثير .

وقد ظهرت أسماء بإطلالة بسيطة بملابس غير متكلفة كما أنها بدون مكياج مع ضفائر ملونة ظهرت كأنها طفلة صغيرة مما اعجب بها الكثير

وكانت أسماء أبو اليزيد لن تتكلف في ظهورها علي السوشيال ميديا وكانت ابرز التعليقات كفاية خطف قلوب بقي واخرون جمال فوق الجمال

وقد يعرض حاليًا للفنانة أسماء، فيلم سينمائي جديد بعنوان "الدعوة عامة" والذي تم طرحه منذ أسبوع، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول معتز الذي تدعو عليه أمه ويدخل في صراعات عديدة بسبب الدعوة، شارك في بطولته الفنان محمد عبدالرحمن، أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، من إخراج وائل فرج.