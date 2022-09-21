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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معرفوش يسافروا .. غرفة السياحة توجه رسائل هامة لراغبي العمرة

العمرة
العمرة

تلقت غرفة شركات السياحة إخطارا بعدم تمكن عدد من المواطنين الراغبين في أداء العمرة من السفر ، نظرا لمخالفتهم قانون البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021، ومحاولتهم السفر عن طريق رحلات ترانزيت لإحدى المدن العربية ، أو بتأشيرات إفتراضية دون اتباع الطرق المنصوص عليها في قانون البوابة.

وحرر هؤلاء المواطنين محاضر ضد السماسرة والوسطاء، الذين أوهموهم بإمكانية السفر للعمرة بهذه الطرق غير القانونية رغم عدم بدء الرحلات رسميا، وبدون اللجوء لشركة سياحة معتمدة.

وناشدت غرفة شركات السياحة، جموع المواطنين، بضرورة توخي الحذر من بعض البرامج الوهمية التي تنتشر من بعض الوسطاء والسماسرة ، والتي تعتمد على توفير تأشيرات إفتراضية للمواطنين بعيدا عن الإجراءات المتبعة في السفر لرحلات العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة .

وتؤكد غرفة شركات السياحة، أنها تقوم وبالتعاون التام مع وزارة السياحة بالتنسيق على مدار الساعة في كافة منافذ السفر بالمطارات ومع مختلف الأجهزة الأمنية بتلك المطارات خاصة شرطة الجوازات لرصد محاولات السفر عبر تلك المنافذ بحجة التوجه إلى عدد من العواصم العربية، وبفحص جوازات وأوراق سفرهم يتبين أن تلك العواصم العربية مجرد محطة ترانزيت للسفر من خلالها لأداء العمرة بالمخالفة لقانون البوابة المصرية للعمرة الذي صدر مؤخرا والذي ينظم عملية السفر لأداء العمرة من خلال التسجيل في البوابة.

وأوضحت الغرفة، أن الهدف من القانون ضمان سلامة المواطنين الراغبين في السفر لأداء العمرة وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة والعمل على راحتهم وسلامتهم منذ السفر وحتى العودة، موضحة أن هناك بعض السماسرة والوسطاء يحاولون التحايل على هذا القانون بالسفر خارج تلك المنظومة عبر الترانزيت ببعض العواصم ثم السفر منها لأداء العمرة مما يهدد حقوق هؤلاء المواطنين وعدم متابعتهم من خلال وزارة السياحة.

وأشادت الغرفة بالتعاون الوثيق بينها وبين وزارة السياحة وكافة الجهات المعنية لإنجاح منظومة العمرة وحماية حقوق المواطنين تطبيقا للقانون، وتؤكد الغرفة ضرورة تأكد المواطنين الراغبين في السفر لأداء العمرة من أن الشركة التي تم إختيارها للسفر من خلالها مسجلة علي البوابة المصرية للعمرة كما يمكنهم التأكد من سلامة كافة إجراءات السفر عبر الموقع الالكتروني للبوابة المصرية للعمرة.

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