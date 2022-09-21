الاتحاد المصري لتنس الطاولة يعلن تشكيل المنتخبات المشاركة في بطولة العالم للرجال والسيدات

أعلن الاتحاد المصري لتنس الطاولة عن أسماء لاعبي المنتخب المصري المشاركين في بطولة العالم والتي تستضيفها الصين خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر المقبل.

وتكون منتخب السيدات المشارك في البطولة من اللاعبات : دينا مشرف وهنا جودة و يسرا أشرف حلمي ومريم الهضيبي، بينما تكون منتخب الرجال من محمد البيلي وشادي مجدي ومحمد شومان ويوسف عبد العزيز.

وسوف يخوض المنتخب المصري للسيدات بطولة العالم وتصنيفه في المركز الـ 11 بينما يحتل منتخب الرجال المرتبة الـ 15.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر قد توج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة والتي أقيمت بالجزائر حيث هيمنت مصر على ميداليات البطولة بواقع 14 ميدالية متنوعة في المركز الأول برصيد 6 ذهبيات و 5 فضيات و3 برونزيات.

وحقق لاعبو المنتخب المصري 6 ذهبيات من أصل 7 ذهبيات وهم ذهبية فردي السيدات وفرق السيدات وفرق الرجال وزوجي السيدات وزوجي الرجال والزوجي المختلط.