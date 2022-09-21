وزير العمل الليبي يقدم الشكر للرئيس السيسي لرعايته مؤتمر العمل العربي

وجه المهندس على العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبى رئيس فريق الحكومات في ختام فعاليات مؤتمر العمل العربى في دورته الـ ٤٨ بالقاهرة. الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته الكريمة للمؤتمر .

أكد الوزير الليبي أن الحوار الثلاثي بين أطراف الانتاج فى كافة المناقشات أسهم في إنجاح المحور المهم للمؤتمر وهو " الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل ' .

وشدد العابد على أن البيئة العربية تحتاج لمجهودات لتنفيذ منظومة الاقتصاد الرقمى التى تعد من أهم قضايا التشغيل.

وثمن الوزير تجديد الثقة فى فايز المطيرى لولاية استثنائية ثالثة مديرا عاما لمنظمة العمل العربية.

وأكد الوزير دعم القضية الفلسطينية حتى الحصول على كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

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