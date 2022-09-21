«العمل العربي» يدعو للإسراع في التحول للتقنيات الرقمية وجعلها أكثر تأثيرًا بالمجالات الاقتصادية

دعا مؤتمر العمل العربي في دورته الـ48 إلى ضرورة الإسراع في التحول إلى التقنيات الرقمية، وجعلها أكثر تأثيرا في المجالات الاقتصادية، ونشر المعرفة الرقمية.

جاء ذلك خلال أعمال اليوم الرابع من فعاليات الدورة الـ48 للمؤتمر، والتي تنظمها منظمة العمل العربية بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر أعمالها حتى 25 سبتمبر الجاري، ويشارك فيها وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، فضلا عن ممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة.. وتترأس المملكة المغربية الدورة؛ استنادًا إلى نظام العمل في مؤتمر العمل العربي.

وأوصى المؤتمر بمجموعة من البنود، أهمها: العمل على وضع استراتيجيات رقمية في الوطن العربي عبر إنشاء بنية تحتية توائم التحولات الرقمية، وإيجاد تدريب عال على الوظائف الرقمية، فضلا عن إيجاد مؤسسات بحث علمي تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.

كما أوصى بتطوير السياسة التسويقية لمواكبة التحول الرقمي، وصياغة مبادرات قابلة للتنفيذ، وتطبيق نظام فعال لتحسين جودة الإنتاج ورفع معدلاته، وكذا اعتماد خطط طموحة لتطوير المواهب الرقمية في الوطن العربي لتكوين أجيال مفكرة ومبدعة، فضلا عن توفير برامج تدريبية لترسيخ روح الابتكار، وبما يسهم في توفير أيدي عاملة تستطيع التعامل مع التحولات الرقمية الحديثة.

وتضمنت توصيات اليوم الرابع أيضا وضع برامج للتطوير، ورفع كفاءة القوى العاملة بما يسهم في رفع قدراتهم ومهاراتهم، وبما يتواكب مع التغيرات الدولية في مجال التغيرات التقنية، وكذلك العمل على تنويع مصادر التمويل، وتحفيز الاستثمار في مجال التكنولوجيا الرقمية، والعمل على تخفيف القيود التجارية فيما يخص السلع والخدمات، وتسهيل تنقل العمال بين الدول العربية، وتفعيل اتفاقات العمل العربي المشترك، بالإضافة إلى الاهتمام بالأمن السيبراني عبر الاعتماد على برامج متقدمة، وإنشاء مراكز استجابة للطوارئ للحفاظ على سرية المعلومات ومنع الاعتماد عليها مع ضرورة بناء قدرات اقتصادية ورقمية متطورة تسمح بالتقييم المستمر لمعالجة الثغرات والأخطاء التي قد تحدث أثناء التنفيذ.

وأوصى المؤتمر كذلك بضرورة تكوين أنظمة مبتكرة لتنظيم الانتقال التدريجي من العمل غير المنظم إلى العمل المنظم، فضلا عن أهمية إرساء تشريعات تضمن الحماية الاجتماعية للعاملين.

ومن ناحية أخري، أدان المؤتمر جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق العمال والشعب الفلسطيني، داعيا منظمة العمل الدولية إلى التدخل لرفع الحصار عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبا إياها بإعطاء فلسطين العضوية الكاملة بها.. كما دعا المؤتمر الدول العربية إلى ضرورة دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية.