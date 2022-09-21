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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التمديد لـ فايز المطيري مديرا لمنظمة العمل العربية لفترة ثالثة استثنائية

صدى البلد

 قرر مؤتمر العمل العربي بعد موافقة الأطراف الثلاثة (الحكومات والعمال وأصحاب الأعمال) التمديد للمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، لفترة ولاية ثالثة استثنائية تنتهي في أبريل 2027.


جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، التي تنظمها منظمة العمل العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيها وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية من 21 دولة عربية، فضلا عن ممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات العامة، وتترأس المملكة المغربية هذه الدورة؛ استنادًا إلى نظام العمل بمؤتمر العمل العربي.


وأشاد المؤتمر بجهود المدير العام للمنظمة خلال الفترتين السابقتين، وحرصه على تعزيز التعاون بين أطراف العمل الثلاثة. 
كما قرر مؤتمر العمل العربي إقامة الدورة الـ (49) من المؤتمر بدولة المقر (مصر) ما لم تتقدم دولة أخرى بطلب لاستضافة الدورة على أراضيها.
وأوصى بمجموعة من البنود أهمها العمل على وضع استراتيجيات رقمية في الوطن العربي عبر إنشاء بنية تحتية توائم التحولات الرقمية، وإيجاد تدريب عالي التقنية على الوظائف الرقمية، فضلًا عن إيجاد مؤسسات بحث علمي تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأدان جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق العمال والشعب الفلسطيني، وطالب الدول العربية بضرورة دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية.

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