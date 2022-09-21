بختام الدورة 48.. مؤتمر العمل العربي يشكر وزير القوى العاملة السابق

قدم مؤتمر العمل العربي في ختام دورته الـ 48 ، الشكر للمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري وفريقة المساعد علي إعداد وثيقة المجموعة العربية بما تمنته من موضوعات مهمة لخدمة أطراف الإنتاج الثلاثة ، واتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللوجستية والتنفيذية المناسبة لعقد الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية واللجان المنبثقة عنها والأنشطة والفعاليات العربية الأخرى وإعداد الوثائق الخاصة بهذه الاجتماعات وتوفير مقومات إنجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها .

كما قدم المؤتمر الشكر لوزير القوي العاملة السابق محمد محمود سعفان علي رئاسته الناجحة لاجتماعات المجموعة العربية ولكافة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة المشاركين خاصة ممثلي لجنة الصياغة ولجنة التنسيق العربية .

وأكد المؤتمر مطالبة المجموعة لمنظمة العمل الدولية بضرورة مناشدة المجتمع الدولي لإيقاف التوسع الاستيطاني وعدم شرعية زيادة وانتشار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ، وإدانتها لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية للتوسع الاستيطاني دون أي اعتبار للقرارات الدولية .

ودعا المؤتمر البلدان العربية إلي ضرورة دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل وا لحماية الاجتماعية الذي يعاني من نقص كبير في الموارد المالية والتمويل والطلب من المدير العام لمكتب العمل الدولي تخصيص الأموال اللازمة للصندوق من ميزانية المنظمة ، ودعم اجتماع المانحين ماليا وفنيا والمتابعة مع الدول والهيئات التي وعدت بمساعدات مالية للصندوق اعتباره يسد ثغرة مهمة في مجال الحماية والتعويضات الاجتماعية بدولة فلسطين .

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