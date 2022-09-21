المنفي يشيد بالدور الألماني في دعم المسار السياسي بليبيا

أشاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بدور ألمانيا في دعم المسار السياسي في ليبيا وخاصة تنظيم مؤتمري (برلين 1-2)، مثمنا التعاون المشترك بين ألمانيا وإفريقيا، من أجل المساهمة في دعم استقرار البلاد والإسهام في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي .

واستعرض خلال كلمته على هامش الاجتماع التشاوري الذي عقد ه المستشار الألماني "أولاف شولتز"، بنيويورك، مع القادة الأفارقة رئيس جمهورية السنغال "ماكي سال" ، بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي، و رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي" ، ورئيس المفوضية الإفريقية "موسى فقيه" ، وفقا لوكالة الأنباء الليبية ، اليوم الأربعاء، تحديات الأمن الغذائي في إفريقيا وخاصة في ظل الأزمة الدولية الراهنة وأهمية التعاون المشترك لتجاوز هذه الأزمة، و الدور الذي يمكن أن تلعبه ليبيا في حال استقرارها، في عديد الملفات ومن أهمها ملفات النفط والطاقة والبيئة، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تعود بالفائدة على القارتين، مما يساهم في وقف الهجرة غير الشرعية وتوطين التنمية المستدامة في إفريقيا .

