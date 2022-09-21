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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فيديو.. تعرف على أشباه الموصلات والأزمات الدولية الجيوستراتيجية

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فيديو جديدا بعنوان: "أشباه الموصلات والأزمات الدولية الجيوستراتيجية"، يسلط فيه الضوء على أهمية الرقائق الإلكترونية بشكل عام، وللدول الكبرى بشكل خاص؛ حيث تدخل في كل الصناعات الذكية وأصبحت سلعة استراتيجية للدول الكبرى ويهدد نقصها بأزمة في صناعات مهمة مثل السيارات. 

وظهر اختراع أشباه الموصلات منذ 6 عقود مع الحاسب الآلي ودخل تدريجيًّا في كل الصناعات الحديثة ويتم قياس قدرته بالنانوميتر. 

وتتميز أشباه الموصلات بمقاومة كهربائية ما بين الموصلات الكهربائية وعازلاتها كما أنها تمثل وسيطًا مرتفع الثمن يدخل في كل الصناعات الذكية.  

وتواجه الولايات المتحدة الأمريكية عقبة فيما يخص واردات أشباه الموصلات؛ حيث إن 90% من أشباه الموصلات الأكثر استخدامًا (فئة الـ5 نانو ميتر) في صناعات مثل الهواتف الذكية إلى الصناعات العسكرية تُصنع من قبل TSMC التايوانية، ولا تصنع الولايات المتحدة أيًّا منها. 

ولذلك يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تمرير قانون بتمويل قدره 52 مليار دولار؛ لزيادة قدرة البلاد على إعادة توطين تلك الصناعات الاستراتيجية، ولزيادة قدرتها على مواجهة الصين في ذلك المجال.

وحققت الصين أكبر زيادة عالمية في توطين صناعات أشباه الموصلات خلال العقود الماضية.

وانخفضت مساهمة واشنطن في السوق العالمية إلى 12% بعد أن كانت تسيطر على 37% من سوق أشباه الموصلات عالميًّا، وبذلك تدخل الولايات المتحدة قائمة الدول التي تدعم تلك الصناعات مثل: اليابان، والصين، والهند، وألمانيا؛ حيث إن أشباه الموصلات تدخل في كل الصناعات الذكية وأصبحت سلعة استراتيجية للدول الكبرى. 
https://youtu.be/PKu37EPvO5k

الموصلات والأزمات الدولية الجيوستراتيجية

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