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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

إزالة 15 حالة تعد على أملاك الدولة بمركز كفر سعد بدمياط

ازاله تعديات
ازاله تعديات

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار أعمال الموجة الـ٢٠ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتى بدأت مرحلتها الثانية فى ٩ سبتمبر الجارى وتستمر حتى يوم ٢٩ من ذات الشهر.

 مشيرة إلى ازالة ١٥حالة تعدى تابعين لولاية الإصلاح الزراعى بمركز كفر سعد على مساحة ٢٤٥٠م٢ وذلك خلال اليوم.

ونوهت "محافظ دمياط" إلى أن المحافظة نجحت فى إزالة ١٤٩حالة منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموجة بمساحة اجمالية ٢٣٨٣٦م٢ ، كما أشارت إلى التنسيق الكامل بين الاجهزة التنفيذية والامنية لتنفيذ ما تستهدفه الموجة ال٢٠ ، مؤكدة أن المحافظة لن تتهاون فى استرداد أملاك الدولة و تطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية...

وشددت "المحافظ" مجددًا على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضى المستردة لمنع عودة التعديات مرة أخرى،  والتصدى لأى تعديات جديدة فى المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

 

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