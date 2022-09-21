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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئاسة الوزراء البريطانية: دعوة بوتين لتعبئة الجيش اعتراف بفشل غزوه لأوكرانيا

صدى البلد

 قالت متحدثة باسم رئاسة الوزراء البريطانية اليوم الأربعاء "إن دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتعبئة الجزئية للجيش هو "اعتراف صريح بفشل غزوه لأوكرانيا "حسب قوله.


ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية عن المتحدثة أن المملكة المتحدة والشركاء الدوليين يقفون متحدين في إدانة أفعال الحكومة الروسية، مضيفة "سنستمر في دعم الحكومة الأوكرانية في وجه الاعتداء على سيادتها ".


وكان بوتين قد أعلن في وقت سابق اليوم التعبئة العامة الجزئية للجيش الروسي لمواجهة التحديات الحالية وحماية أرض وسيادة روسيا والمدنيين في "الأراضي المحررة".
 

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