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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط: نثمن دور الحكومة العراقية في احتواء اللحظات الحرجة مؤخرا

صدى البلد

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، برئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، وذلك في إطار مشاركته في الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط استمع باهتمام لرؤية الكاظمي حول تطورات الوضع السياسي في العراق، والأفكار المطروحة لمعالجة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. 

وقد أعرب أبو الغيط من جانبه عن تثمنيه لدور الحكومة العراقية ولدور الكاظمي على وجه الخصوص في الحفاظ على استقرار البلاد خلال لحظات خطيرة كادت تعضف بالعراق نهاية الشهر الماضي. 

وأكد أبو الغيط أهمية انتهاج سبيل الحوار الذي يشمل جميع الأطراف بغير استثناء، مشيرا إلى أن الحوار الوطني يتطلب وقتاً وصبراً وتحلياً بالمرونة من أجل الالتقاء في نقطة وسط. 

ونقل المتحدث الرسمي عن أبو الغيط تأكيده أن العراق دولة مهمة وركيزة لاستقرار المشرق العربي، وأن في استقرار العراق وازدهاره مصلحة عربية أكيدة. 

وشدد أبو الغيط على أهمية تجنب استخدام العنف أو التلويح به في العملية السياسية، وكذا ضرورة أن تبقى مشاكل العراق من دون تدخلات خارجية تُزيد دوماً  من تعقيد الأمور. 

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تطلعه لانتهاء الأزمة السياسية عبر التوافق على شخص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وبنهج الاحتواء لا الإقصاء، معرباً عن ثقته في حكمة القيادات العراقية لإيجاد السبل السياسية والدستورية الكفيلة بمعالجة حالة الانسداد من أجل تعزيز استقرار البلد، ومجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تثقل كاهل المواطنين.

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