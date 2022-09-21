رئيسة مجلس الاتحاد الروسي تتهم الغرب بتنفيذ خطط لتدمير بلادها بأيدي الأوكرانيين

اتهمت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان الروسي)، فالنتينا ماتفينكو، الدول الغربية وحلف شمال الأطلسي بمحاولة تنفيذ خططهما لتدمير روسيا على أيدي الأوكرانيين.

وقالت ماتفينكو، خلال افتتاح الاجتماع الأول للدورة البرلمانية الخريفية،اليوم الأربعاء:"لقد شرع الغرب الجماعي وحلف "الناتو" بأيدي الأوكرانيين في تنفيذ خططهم لتدمير روسيا عمليا وإلغاء كل ما هو روسي وضرب اقتصادنا"، مشيرة إلى أنهم يناقشون علنا إخضاع روسيا وتمزيقها إلى أجزاء.

وأضافت ماتفيينكو:"نأسف لأن الأشقاء الأوكرانيين استسلموا لعملية شاملة لغسل الأدمغة المناهضة لروسيا ولتزوير التاريخ وفرض القيم الغريبة"، معربة في نفس الوقت عن ثقتها بأن هذا التخدير سيزول عاجلا أم آجلا وسيأتي الإدراك بالجريمة البشعة والخيانة، التي ارتكبها النظام الدمية في كييف ضد شعبه .

وتابعت :" نحن من تتألم أرواحنا من أجل أوكرانيا، وأوكرانيا غريبة عن الغرب، أنها مجرد أداة لهم للحفاظ على الهيمنة". وأقرت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي بأن جميع مواطني الاتحاد الروسي يعانون حاليا لأن الجنود الروس يموتون دفاعا عن وطنهم الأم.