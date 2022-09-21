أحمد ناجي: تصريحاتي عن عواد فسرت خطأ..وعرين سيراميكا كليوباترا أمان بـ"عامر عامر"

أكد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمي سيراميكا كليوباترا، إن تصريحاته بشأن محمد عواد، حارس الزمالك فُسرت بشكل خاطئ، مشيرا إلى أنه أفضل حارس في بطولة الدوري الموسم المنقضي.

وأضاف “ناجي”، خلال تصريحات إذاعية، أن البعض فسر تصريحاتي بشكل خاطئ، وعواد أفضل حارس مرمي في الدوري، ولكني أري أن تصريحاته متسرعة بشأن ابتعاده عن معسكر منتخب مصر الماضي.

وأكد “لو كنت مسؤولًا داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر سأقرر استمرار عواد مع احترامي لكافة العناصر الموجودة حاليا”.

وأوضح “أحمد الشناوي حارس كبير، وإضافة لمنتخب مصر، ولكن محمد الشناوي حارس مرمي النادي الاهلي هو الحارس الأول للفراعنة”.

واختتم حديثه قائلا “صفقات سيراميكا كليوباترا ستكون إضافة كبيرة في الموسم الجديد، وانتظروا شكلا جديدا للفريق، وانطلاقة قوية، وحراسة المرمي في أمان بتواجد عامر عامر”.