محافظ الوادى الجديد يشهد حفل تكريم المتفوقين بالشهادات العامة والأزهرية

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حفل تكريم المتفوقين بالشهادات العامة والأزهرية الذي نظّمته إحدى الجمعيات بالخارجة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وعادل آدم رئيس مجلس إدارة الجمعية، والقيادات الشعبية والتنفيذية.

وأثنى المحافظ على دور جمعيات المجتمع المدني النّشِطة في دعم جهود التنمية على أرض المحافظة، كما ثمّن جهود القائمين على العملية التعليمية لدورهم الملموس، مُوصيًا بمواصلة الجهد للحفاظ على القمة وراجيًا لأبناء المحافظة دوام النجاح والتفوق.

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قد تفقد سير العمل بمركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، يرافقه جهاد متولي، رئيس المركز.

وتابع انتظام العمل بالعيادات الطبية ووحدات التأهيل المختلفة وحضانة الأطفال، وبدء تشغيل التجهيزات الطبية المستحدثة التي تم توفيرها بعيادات المخ والأعصاب والعلاج الطبيعي والسمنة.

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ووجه المحافظ بحصر أعداد جميع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المحافظة، لإعفائهم من كامل المصروفات والرسوم المدرسية، وسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالمحال التجارية الجاري تنفيذها بسور المركز، لتوفير المزيد من فرص العمل والخدمات لذوي الهمم من رواد المركز.