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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المستشار الألماني: دعوة بوتين لتعبئة الجيش تنم عن اليأس

صدى البلد

صرح المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم /الأربعاء/ أن دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتعبئة الجزئية للجيش "فعل ينم عن اليأس".
وتابع المستشار الألماني "روسيا لا يمكنها الفوز بهذه الحرب الإجرامية. بوتين أساء تقدير إرادة أوكرانيا للمقاومة ووحدة الأصدقاء منذ البداية"، وذلك في تغريدة عبر موقع "تويتر" نقلتها قناة "سي إن إن" الأمريكية. 
وأضاف أن الاستفتاءات المخططة في مناطق بشرق أوكرانيا على الانضمام لروسيا تعد "محاولة لغزو دولة جارة بالقوة"، مشيرا إلى أنه لن يتم القبول بها وأن القانون يجب أن يسود فوق العنف.
يشار إلى أن الرئيس بوتين قد أعلن في وقت سابق اليوم التعبئة العامة الجزئية للجيش الروسي لمواجهة التحديات الحالية وحماية أرض وسيادة روسيا والمدنيين في "الأراضي المحررة".
 

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