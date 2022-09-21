صناعة النواب: قرارات العفو الرئاسي أجهضت المزايدات على الوطن والقيادة السياسية

أشاد النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود لجنة العفو الرئاسي في تلقى طلبات المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، وهو ما يؤكد جدية الدولة في الحوار الوطني، والإصرار على الإفراج على كل الشباب المحبوسين وسجناء الرأي.

ولفت محمود، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن قرارات العفو الرئاسي، تعمل على إرساء حالة من التسامح ولم الشمل وإعادة إدماج المفرج عنهم بعفو رئاسي، وفتح صفحة جديدة معهم للانخراط بالمجتمع، وفتح الأبواب نحو المستقبل.

وأضاف رئيس صناعة البرلمان، أن الإفراج عن آلاف المحبوسين بقرارات العفو الرئاسي، إضافة حقيقية للحياة السياسية في مصر، مشيرا إلى أن قرارات العفو أجهضت كل المزايدات على الوطن والقيادة السياسية، وكسرت اسطوانة الاعتقالات المزعومة.

واختتم المهندس معتز محمد محمود، بالتأكيد على أن مصر تعيش حالة من الاستقرار والأمن، منوها بأن الحوار الوطني والعفو الرئاسي مرحلة جديدة تدشن خطوة هائلة في حياة الوطن، للانفتاح على مناقشة كل القضايا بحرية تامة من قبل الجميع.