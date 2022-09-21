من أمام الاهرامات.. جيهان خليل في أحدث ظهور |شاهد

حرصت الفنانة جيهان خليل على مشاركة جمهورها عدة صور في احدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

وظهرت جيهان خليل في الصورة بإطلالة كاجوال من أمام الاهرامات، مما نال إعجاب متابعيها.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة جيهان خليل مسلسل "العائدون"، وتدور أحداث المسلسل حول أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.