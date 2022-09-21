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رئيس التحرير
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أخبار العالم

المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بفرنسا: الاجتهاد واجب الوقت وتفرضه الأحداث المتلاحقة

صدى البلد

أكد الدكتور محمد البشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بفرنسا أن الاجتهاد واجب الوقت وتفرضه الأحداث المتلاحقة وهو عملية قديمة حديثة ومستمرة ودائمة، مشددا على أن المفكرين والفقهاء في حاجة ماسة إلى المؤتمر الـ33 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لتبادل الأفكار والرؤى مع الثقافات والتجارب المختلفة.
جاء ذلك في مداخلة للدكتور محمد البشاري لدى وصوله اليوم /الأربعاء/ إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تحت عنوان: الاجتهاد ضرورة العصر (صوره .. ضوابطه .. رجاله .. الحاجة إليه)، الذي سيعقد بالقاهرة في الفترة من 24 - 25 سبتمبر 2022، حيث كان في استقباله الدكتور عمرو مصطفى مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
وفي مداخلته، قدم أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بفرنسا الشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبًا، مثمناً رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر الأوقاف الاجتهاد ضرورة العصر (صوره .. ضوابطه .. رجاله .. الحاجة إليه)، فهي رسالة للعلماء للتأكيد على أن الالتحام بين القيادات السياسية والدينية من أجل تحقيق الوئام والالتحام الوطني.
وأشار إلى أن موضوع المؤتمر هو واجب الوقت وتفرضه الأحداث المتلاحقة، فالاجتهاد عملية قديمة حديثة ومستمرة ودائمة فقد أصبح اليوم ضرورة تفرضها الحالة التي تمر بها المجتمعات المسلمة سواء أقلية أو غير ذلك، فهو واجب الوقت الذي يفرض على الباحثين والمهتمين بالشأن الفقهي العمل على تدقيق آليات الفهم والنظر الفقهي للتيسير على المسلمين في كل مكان.
وأكد أن المفكرين والفقهاء والمتهمين بالشأن العلمي عمومًا في حاجة ماسة إلى هذا المؤتمر لتبادل الأفكار والرؤى مع الثقافات والتجارب المختلفة، فهو فرصة للعلماء والباحثين أن يتناولوا بالدراسة الأبحاث الفقهية والفكرية المقدمة للمؤتمر على ضوء التجارب التاريخية على اختلاف الأجناس والبلدان والأعمار، معربًا عن شكره للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على فحاوة الاستقبال، ومناقشة بحثه ضمن أعمال مؤتمر الاجتهاد تحت عنوان: "مراعاة الخلاف في الاجتهاد المعاصر بين المقاصد والقواعد".

 

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