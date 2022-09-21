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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عرض خاص وندوة ثقافية لفيلم "الهروب من مقديشو" بمكتبة مصر الجديدة

صدى البلد

أقيم، مساء اليوم الأربعاء، عرض خاص وندوة حول فيلم "الهروب من مقديشيو" بمكتبة مصر الجديدة العامة.
وفيلم "الهروب من مقديشيو" إنتاج كوري جنوبي، من إخراج ريو سونج وان، وقام بمناقشة الفيلم في الندوة الثقافية التي أقامتها المكتبة مع الجمهور بحضور الناقد السينمائي الدكتور سامح توفيق، الفيلم من بطولة جو إن سونج، وهيو جون هو، وتم العرض الأول للفيلم في ٢٨ يوليو ٢٠٢١.
يذكر أن أحداث الفيلم تدور في عام ١٩٩١، حين مزقت الحرب الأهلية مقديشو، العاصمة والمدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الصومال وكان أفراد وعائلات سفارة كوريا الجنوبية المعزولين دون اتصال، يعانون من وابل من الرصاص والقذائف، ثم في إحدى الليالي، طرق موظفون من سفارة كوريا الشمالية الباب طالبين المساعدة، وكان مواطنو كلتا السفارتين لديهم هدف واحد وهو الهروب من مقديشو.
وتقدم مكتبة مصر الجديدة، العديد من الندوات الهامة والفعاليات الثقافية والفنية وتقديم المواهب في الشعر والمسرح والغناء، وذلك كونها أحد الصروح والمنارات الثقافية الهامة، بندواتها الثقافية وأنشطتها المختلفة، وبدأت في ٢٠ نوفمبر من العام ١٩٤٦، بعد أن وضع حجر أساسها في عام ١٩٤٥ لتكون أحد المنابر الثقافية المصرية الكبيرة.

 

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