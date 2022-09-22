عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع تاريخي بأسعار الذهب اليوم الخميس 22-9-2022

صدى البلد

أسعار الذهب.. يهتم الكثيرون بمتابعة سعر الذهب محليا وعالميا، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الخميس 22-9-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

 

أسعار الذهب .. يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمات التعرف على أسعار بعض السلع، خاصة أسعار الذهب في مصر، و ذلك وفقًا لآخر تحديث.

منها الودائع .. اقتراح مبتكر لجلب الدولار دون رفع سعر الفائدة | فيديو

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب عالميا اليوم الأربعاء 21-9-2022


ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر


سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1.135جنيها للبيع و 1,145 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1,297 جنيها للبيع و 1,309 جنيها للشراء.

 

D35C8633-DFBA-4B6F-9162-4333FF9B9641
D35C8633-DFBA-4B6F-9162-4333FF9B9641

 

سعر الذهب اليوم


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 973 جنيها للبيع و 981جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 746 جنيها للبيع و 749 جنيها للشراء.


سعر الذهب اليوم في مصر


ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 9080 جنيه  للبيع و 9160 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 39,879 جنيه للبيع 40.021 جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1,282.286 جنيه للبيع، و 1,286.857 جنيه للشراء.

image
image


سعر مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


أسعار الذهب اليوم فى مصر


و تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

 

اسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب اليوم اسعار الذهب سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تكسير زجاج وألفاظ خارجة.. اشتباك بين محمد رمضان وأهالى إسكندرية| شاهد

اطلع بره.. طرد محمد رمضان من أحد المقاهي بالإسكندرية| فيديو

كهربا أمام بتروجت .. شوبير يعلن مفاجأة بشأن نجم الأهلي

ما تضربنيش يا عم.. فيديو صادم لشاب سكندري مع محمد رمضان

باعه للمصري بنصف الثمن| فرج عامر يكشف مبلغ إنبي من الأهلي لانتقال جاد

اللي له ظهر مش بيضرب.. رد ناري من صلاح محسن علي أنباء رحيله عن الأهلي

بعد طرده من القهوة.. زفة بلدي لمحمد رمضان في الإسكندرية

صدمة للأهلي.. نص تقرير الحكم البوليفي ضد برونو سافيو| مستند

ترشيحاتنا

تفاصيل مباحثات شكري ولافروف في نيويورك

دعاء ما قبل الفجر للرزق .. 5 كلمات داوم عليها النبي الآن

فتاة إيرانية تخرج لمناصرة مهسا .. فتنال جزاءها من الأمن

ارتفاع تاريخي بأسعار الذهب اليوم الخميس 22-9-2022

الجرام بـ 1145| أسعار الذهب اليوم الخميس 22-9-2022

وصلة مزاح بين شكري ولافروف في الأمم المتحدة بسبب "التأشيرة".. ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ما تشتريه خالي بالك.. 3 علامات صادمة تكشف عن اللانشون الفاسد

خفايا من المحلات.. تفاصيل مرعبة عن صناعة حلوى المولد

طريقة عمل العيش الشامي في البيت.. بأسهل الخطوات

طريقة عمل كبدة البرنس من صاحب المحل نفسه.. شاهد

فيديو

بيشدوه من هدومه.. لحظة هروب محمد رمضان على موتوسيكل في الإسكندرية

ما تضربنيش يا عم.. فيديو صادم لشاب سكندري مع محمد رمضان

أبويا مفيش منه .. تعليق ناري لـ ابنة خطيبة عمرو دياب الأولى

7 صفقات جديدة في الأهلي .. أحمد شوبير يكشف التفاصيل.. "فيديو جراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

فرصة العرب الآن

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

د. فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ