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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أيمن أبو العلا: اهتمام غير مسبوق بملف حقوق الإنسان في مصر

النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد اهتماما كبيرا وغير مسبوق بحقوق الإنسان والمواطن، وذلك تحت جو عام يتميز بالديمقراطية.

 

وتابع أبو العلا في تصريحاته لـ صدى البلد" أن الدولة المصرية تسير بخطى متسارعة بملف البنية الأساسية أملا في توفير حقوق الإنسان على أعلى مستوى، خاصة أن هذا الملف من ضمن الملفات التي كان يتم استخدامه من قبل بعض الدول في إجراء ضغوط سياسية بشأنه .

 

وتابع ان لا أحذ ينكر ان وضع حقوق الإنسان بمفهومه الشامل يتحسن يوما بعد يوما، وذلك بسبب وجود إرادة سياسية بشأنه تريد تحسنه والارتقاء به، والحديث عن حقوق الانسان هنا لا يقتصر على الحقوق السياسية وممارستها فقط، بل يتمثل في حق الإنسان في الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وحق الإنسان في الحياة الكريمة.

 

وأكمل:" أما بالنسبة لدور اللجنة فهي تقوم بنظر الشكاوي التي تصلها وتدققها بالكامل، وكل شكوى يتم مناقشتها على حدى وبحرص ، حتى يتم بعد ذلك يتم إرسالها للجهات المعنية ، كما ان اللجنة تقوم بمتابعة القرار الوزاري المعنى بتكوين وحدة لحقوق الإنسان في كل وزارة،  لأنه ما زال هناك وزارات لا يوجد بها هذه الوحدات بالاضافة إلى وجود اخرين ليسوا على دراية واضحة بالأمر".

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي البرلمان حقوق الإنسان أيمن أبو العلا الديمقراطية

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