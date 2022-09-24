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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غرامة 1000 للي يغيب.. عمرو أديب منفعلا على المطالبين بتأجيل الدراسة: عايزين العيال يقعدوا في البيت

مدرسة ابتدائي
مدرسة ابتدائي

قالت الفنانة هيدى كرم ، إن الذهاب للمدرسة ليس مقتصرا على التعليم ولكن لكسب مهارات إجتماعية وطرق تعامل الفرد مع المشكلات وحلها ، وتكوين علاقات اجتماعية مع الآخرين .


وأضافت " كرم " خلال تقديم حلقتها ببرنامج راجل واتنين ستات والمذاع عبر فضائية on e  ، أن هناك دراسة علمية كشفت أن المهارات الاجتماعية تراجعت بنسبة 27%  لدى الطلبة وقت كورونا رغم متابعة الطلاب للدراسة عن بعد  .

وتابعت أن اللائحة التى أطلقتها وزارة التربية والتعليم بشان الغياب المتكرر الكثير للطلاب من المقرر أن تكون غرامتها المالية 1000 جنيه كحد أقصى يدفعها ولى الأمر فى حالات الغياب الكثيرة عن المدرسة .

 

 

عمرو أديب منفعلا: عاوزين العيال تقعد في البيت ليه..فيديو

عقب الإعلامي عمرو أديب، على ما تردد عن تأجيل الدراسة خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي نفاه  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" إجازة إيه؟! ما انتوا في أجازة بقالكم 20 سنة، ما نتعلم حبة، هتتعلموا إمتى، إحنا بنتخانق معاكوا عشان تتعلموا وبعدين ترجعوا تقولوا فين التعليم؟ أين الأولويات؟.

وأوضح عمرو أديب:"شايف ناس بتزق قوي علشان نأجل الدراسة، إحنا متأخرين جدًا، انتوا شايفين التعليم مكسر الدنيا يعني، عايزين العيال يقعدوا في البيت أكثر من كده ليه، أنا مش فاهم، هاشتاج وأخبار عن التأجيل".

وأكمل الإعلامي عمرو أديب:"بالمناسبة في مدارس كثيرة شغالة دلوقتي، دي الناس اللي عايزة تتعلم، إنت عايز تهزر ولا عايز تتعلم، مش مسألة تعليم بس، المدرسة هي روح الطالب، ده نظام اجتماعي".

 

وزير التعليم: حظر التدخين نهائيا في جميع المدارس خلال العام الجديد

 

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التعليم ، حظر التدخين نهائيا في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية والإدارات والمديريات خلال العام الدراسي 2022-2023. 

وحذر وزير التعليم ، من أنه سيتم اتخاذ الاجراءات المشددة لمعاقبة المخالفين لهذه التعليمات.

 موعد بدء الدراسة في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة والخريطة الزمنية للعام الدراسي

كان قد اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التعليم ، الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسي الجديد 2022-2023، والتي تم إعدادها بعد تعديل موعد بدء الدراسة ليبدأ 1 أكتوبر 2022.

جاء ذلك بعد أن وافق المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي، برئاسة وزير التعليم ، على بدء العام الدراسي 2022-2023 من السبت 1 أكتوبر 2022 وحتى الخميس 6 يونيو 2023 لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

 

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023، أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا تقريبا على النحو التالي:

  • بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلى الخميس 26 يناير 2023.
  • بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.
  • بدء الفصل الدراسي الثاني، السبت 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو.
  • بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.
  • بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.
  • بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.
  • يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.
  • مدة أيام الفصل الدراسي الأول 98 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية .
  • مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.
  • أيام الدراسة الفعلية 194 يوما بما يعادل 35 أسبوعا.
  • تعتبر فترة الامتحانات للفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيا.
  • مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير. وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية؛ يتم توحيد الإجازة معهم.
  • هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

 

 

 

راجل واتنين ستات التعليم عمرو أديب الدكتور رضا حجازي وزير التعليم حظر التدخين نهائيا

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