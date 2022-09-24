غرامة 1000 للي يغيب.. عمرو أديب منفعلا على المطالبين بتأجيل الدراسة: عايزين العيال يقعدوا في البيت

قالت الفنانة هيدى كرم ، إن الذهاب للمدرسة ليس مقتصرا على التعليم ولكن لكسب مهارات إجتماعية وطرق تعامل الفرد مع المشكلات وحلها ، وتكوين علاقات اجتماعية مع الآخرين .



وأضافت " كرم " خلال تقديم حلقتها ببرنامج راجل واتنين ستات والمذاع عبر فضائية on e ، أن هناك دراسة علمية كشفت أن المهارات الاجتماعية تراجعت بنسبة 27% لدى الطلبة وقت كورونا رغم متابعة الطلاب للدراسة عن بعد .

وتابعت أن اللائحة التى أطلقتها وزارة التربية والتعليم بشان الغياب المتكرر الكثير للطلاب من المقرر أن تكون غرامتها المالية 1000 جنيه كحد أقصى يدفعها ولى الأمر فى حالات الغياب الكثيرة عن المدرسة .

عقب الإعلامي عمرو أديب، على ما تردد عن تأجيل الدراسة خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي نفاه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" إجازة إيه؟! ما انتوا في أجازة بقالكم 20 سنة، ما نتعلم حبة، هتتعلموا إمتى، إحنا بنتخانق معاكوا عشان تتعلموا وبعدين ترجعوا تقولوا فين التعليم؟ أين الأولويات؟.

وأوضح عمرو أديب:"شايف ناس بتزق قوي علشان نأجل الدراسة، إحنا متأخرين جدًا، انتوا شايفين التعليم مكسر الدنيا يعني، عايزين العيال يقعدوا في البيت أكثر من كده ليه، أنا مش فاهم، هاشتاج وأخبار عن التأجيل".

وأكمل الإعلامي عمرو أديب:"بالمناسبة في مدارس كثيرة شغالة دلوقتي، دي الناس اللي عايزة تتعلم، إنت عايز تهزر ولا عايز تتعلم، مش مسألة تعليم بس، المدرسة هي روح الطالب، ده نظام اجتماعي".

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التعليم ، حظر التدخين نهائيا في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية والإدارات والمديريات خلال العام الدراسي 2022-2023.

وحذر وزير التعليم ، من أنه سيتم اتخاذ الاجراءات المشددة لمعاقبة المخالفين لهذه التعليمات.

موعد بدء الدراسة في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة والخريطة الزمنية للعام الدراسي

كان قد اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التعليم ، الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسي الجديد 2022-2023، والتي تم إعدادها بعد تعديل موعد بدء الدراسة ليبدأ 1 أكتوبر 2022.

جاء ذلك بعد أن وافق المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي، برئاسة وزير التعليم ، على بدء العام الدراسي 2022-2023 من السبت 1 أكتوبر 2022 وحتى الخميس 6 يونيو 2023 لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023، أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا تقريبا على النحو التالي: