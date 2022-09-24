أستاذ علوم سياسية: بوتين يراهن على فصل الشتاء في أوروبا بسبب الغاز

أكدت نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن روسيا بدأت تعلن عن استفتاءات في المناطق الاوكرانية التي تسيطر عليها كي تكون تحت السيادة الروسية .

وقالت نهى بكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إعلان روسيا عن تعبئة جزئية للجيش أمر خطر ".

وتابعت :" الحرب الروسية الاوكرانية اتت بعد جائحة كورونا بما أدى إلى تضرر كبير للاقتصاد العالمي ".

وأكملت أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية:" الحرب الروسية الاوكرانية مستمرة منذ فبراير الماضي وبالتالي تأثرت إمدادات الغذاء والطاقة ".

ولفتت نهى بكر :" بوتين يراهن على فصل الشتاء في أوروبا بسبب الطاقة والغاز، في ظل حصول دول أوروبية على الغاز من روسيا".